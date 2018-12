Beholder 2: Für PC veröffentlicht: Auf dem Weg zum Premierminister eines totalitären Staates - 4Players.de

Warm Lamp Games und Alawar Premium haben Beholder 2 für PC via Steam veröffentlicht (Preis: 14,99 Euro). In dem Spiel ist man ein neu angestellter Referatsleiter im Ministerium eines totalitären Staates.In dem Ministerium wird man das Innenleben des Staates und den typischen Karriereweg "erleben" können. Ziel ist es, eines Tages Premierminister zu werden. Auf dem Weg dahin soll man "moralische Entscheidungen" treffen dürfen. Mehrere Enden, mehr Absurdität und eine "expansive Welt" mit neuen Bereichen, Räumen und Etagen werden versprochen.Der Schauplatz ist noch immer das düstere, hoffnungslose und dystopische Beholder-Universum, in dem Privatsphäre nicht existiert und ein totalitärer Staat jeden Aspekt des Lebens kontrolliert. Der Staat wird wiederum vom "Weisen Führer" beherrscht.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer