Focus Home Interactive hat mit The Council ein Adventure angekündigt, in dem sich getroffene Entscheidungen auf den Verlauf der Handlung auswirken und dessen "Social Influence System" dynamische interaktive Unterhaltungen ermöglichen soll.Die Geschichte spielt im Jahr 1793, auf einer Insel vor England, wo Louis de Richet als Mitglied eines Geheimbunds im Rahmen eines Empfangs auf George Washington, Napoleon Bonaparte und andere Gäste trifft. "Richets Mutter ist vor kurzem auf der Insel verschwunden und jeder einzelne der illustren Gäste scheint seinen eigenen versteckten Motiven zu folgen", so die Pressemitteilung des Publishers.Im spielerischen Mittelpunkt stehen offenbar die Gespräche mit den Gästen, in denen man noch nicht näher beschriebene Fähigkeiten und Ressourcen nutzt, um Informationen zu erhalten. "Spieler werden für ihr Wissen um verwundbare Punkte und Immunitäten der anderen Charaktere belohnt." Wie gut man sich dabei auf die Unterhaltungen vorbereitet, sprich welche Hinweise man beim Erkunden der Umgebung entdeckt, wirkt sich dabei wohl auf die Interaktionsmöglichkeiten aus.Einmal getroffene Entscheidungen können nicht zurückgenommen werden und haben bleibende Folgen. Sie können zu Entstellungen führen, psychische Barrieren aufbauen, die den späteren Fortschritt behindern, oder auch das Gegenteil bewirken.De Richets insgesamt 15 Fähigkeiten sollen ihm aber nicht nur während der Dialoge nützlich sein: "Nutzt Diplomatie um Probleme zu lösen, taucht in die Welt des Okkulten ein, um eure Kenntnisse in Geschichte und Wissenschaft zu vertiefen oder spielt Detektiv, um etwas zu entdecken, das anderen verborgen bleibt", so die Beschreibung.The Council wird von Big Bad Wolf für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One entwickelt. Die erste Episode der fünfteiligen Erzählung trägt den Titel The Mad Ones und soll im kommenden Februar erscheinen.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer