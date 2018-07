The Council: Termin der dritten Episode "Ripples" steht fest - 4Players.de

Screenshot - The Council (PC) Screenshot - The Council (PC) Screenshot - The Council (PC)

Die dritte Episode "Ripples" von The Council wird am 24. Juli 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - für Käufer der Complete Season und Season-Pass-Besitzer. Episode 3 wird zwei Tage später auch einzeln erhältlich sein, wobei die ersten beiden Episoden erforderlich sind. Das narrative Abenteuer von Big Bad Wolf (Entwickler) und Focus Home Interactive (Publisher) wird insgesamt fünf Episoden umfassen. Bis Ende 2018 sollen alle Episoden verfügbar sein.Die dritte Episode setzt die Geschichte von Louis de Richet fort. Als neue Handlungsstränge und eine "unerwartete Wahrheit" aufgedeckt werden, erreichen einige Charaktere "ihre persönlichen Grenzen". Nur Louis soll verhindern können, dass die Situation aus dem Ruder läuft ...