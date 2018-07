ronny_83 schrieb am 04.07.2018 um 14:47 Uhr

So eine Art Spiel vermisse ich echt für die Switch. Ich liebe solche Strategie- und Aufbauspiele. Aber meinen PC dafür anschmeißen würde ich eigentlich nicht mehr so gerne. Spiele momentan sehr viel Fallout Shelter, was ein gutes Spiel in gleichem Sinne ist. So ein Vollpreisspiel würde sicher noch mehr Spaß machen. Two Point Hospital sieht auch sehr vielversprechend aus und hat mindestens so viel Charme wie das geistige Original.