Nintendo Labo: Toy-Con-Werkstatt: Knoten, Wenn-Dann-Befehle und RC-Panzer - 4Players.de

Aktualisierung vom 22. März 2018, 15:07 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 15. März 2018, 12:55 Uhr:

Im zweiten Videoclip der Reihe "Erfinde neue Spielmöglichkeiten mit der Toy-Con-Werkstatt" zeigt Nintendo, wie Spieler ihr RC-Auto in einen RC-Panzer verwandeln können - und wie die Infrarot-Bewegungskamera in ihrem Joy-Con funktioniert.Mit der Toy-Con-Werkstatt, einem Spielmodus in Nintendo Labo , können Spieler unterschiedliche Ein- und Ausgaben festlegen, sogenannte Knoten, und so neue Spielerlebnisse schaffen. "Knoten" oder "Kästen" sind selbst definierbare Ein- und Ausgabe-Optionen, die sich vielfältig kombinieren lassen. Die Werkstatt steckt in der Software jedes Nintendo-Labo-Bausatzes für Nintendo Switch.Im ersten Video "Erfinde neue Spielmöglichkeiten mit der Toy-Con-Werkstatt" stellt Nintendo die "Knoten" bzw. "Kästen" näher vor. Mithilfe der Eingabe-, Ausgabe- und Mittelknoten lassen sich eine Vielzahl einfacher Wenn-Dann-Befehle erstellen, nach dem Muster 'Aktion X soll Reaktion Y auslösen'.Nintendo: "Der Modus Toy-Con-Werkstatt enthält verschiedene Möglichkeiten, die sogenannten Knoten, zur Ein- und Ausgabe von Befehlen. Die Eingabe-Knoten variieren dabei leicht je nach Nintendo Labo-Set. Befehle bei den Eingabe-Knoten können zum Beispiel 'Tastendruck' oder 'Bewegung' sein. Die Ausgabe-Knoten legen die Reaktionen der Toy-Con fest, zum Beispiel Klangeffekte oder Vibrationen. Vervollständigt werden diese Befehle durch sogenannte Mittelknoten: Mit ihnen lassen sich zum Beispiel Zähler oder Timer hinzufügen.Als Eingabe-Knoten kann man beispielsweise ein leichtes Schütteln eines Controllers, des sogenannten Joy-Con, festlegen. Der Mittelknoten bestimmt dann, wie oft man den Joy-Con schütteln muss. Als Ausgabeknoten kann man schließlich einen Soundeffekt oder ein blinkendes Licht hinzufügen, die ausgelöst werden, sobald die ersten beiden Aktionen erfolgt sind. Wer die Ein- und Ausgaben der unterschiedlichen Toy-Con miteinander kombiniert, entdeckt immer wieder überraschend Neues. So können die Spieler beispielsweise das Toy-Con RC-Auto mit Hilfe der Toy-Con-Angel fernsteuern oder das Toy-Con-Motorrad in ein Musikinstrument verwandeln. Sie können sogar eigene Toy-Con erfinden und dafür Materialien nutzen, die sich in jedem Haushalt finden."Am 27. April 2018 werden die ersten beiden Sets erscheinen, das Multi-Set für 69,99 Euro und das Robo-Set für 79,99 Euro (jeweils inkl. Bastelbögen und Switch-Software). Beide Kits erlauben es den Spielern, modulare Bausätze aus Karton in interaktive Kreationen, die sogenannten Toy-Con, zu verwandeln.