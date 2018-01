Screenshot - Descenders (PC) Screenshot - Descenders (PC) Screenshot - Descenders (PC) Screenshot - Descenders (PC) Screenshot - Descenders (PC) Screenshot - Descenders (PC) Screenshot - Descenders (PC) Screenshot - Descenders (PC)

Am 9. Februar 2018 wird Descenders als Early-Access-Titel bei Steam für PC erscheinen. Zum "Launch" sollen bereits viele Einzelspieler-Features geboten werden, darunter ein Fortschrittssystem, freischaltbare Bikes und Kits, Online-Bestenlisten, Wettbewerbe etc. Die Entwickler schätzen, dass der Early Access ungefähr sechs bis neun Monate dauern wird. Im Verlauf sollen neue Bikes, Kits, Welten, Tricks usw. eingebaut und Verbesserungen basierend auf dem Community-Feedback vorgenommen werden.Descenders ist ein Downhill-Freeriding-Rennspiel. In prozedural generierten Umgebungen rast man mit einem Mountainbike in hoher Geschwindigkeit von einem Berg hinab ins Tal - natürlich möglichst schnell und ohne Sturz. Versprochen werden ein komplexes Physikmodell getreu dem Motto "easy to learn, hard to master", ein Trick- und Combosystem mit Punkten sowie sammelbare Reputation zur Freischaltung von Bikes und Ausrüstung. Descenders wird von RageSquid (Action Henk) entwickelt und von No More Robots vertrieben.Letztes aktuelles Video: Ankündigung