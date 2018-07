devcom 2018: Molyneux, Garriott, Barlog und mehr: Welche Sprecher kommen auf der Entwicklermesse zu Wort? - 4Players.de

Seit gestern ist offiziell, welche Sprecher auf der diesjährigen devcom zu Wort kommen - auf der offiziellen Webseite werden die Gäste vorgestellt. Bereits bekannt waren u.a. Peter Molyneux, Richard Garriott und Siobhan Reddy, die als Studio Director die Kreativschmiede Media Molecule leitet. Aber auch Komponist Garry Schyman (BioShock, Mittelerde) sowie der stets unterhaltsame Jason VandenBerghe (For Honor) werden vor Ort sein. Nicht zuletzt ist auch Cory Barlog angemeldet, der maßgeblich an der God-of-War-Serie beteiligt war und als Creative Director die künstlerische Richtung in Sonys Santa-Monica-Studio vorgibt.Die devcom findet in den Tagen vor der gamescom statt, genauer gesagt am 19. und 20. August. Erfahrene Entwickler halten dabei Vorträge, zu denen interessante Rückblicke ebenso gehören wie lehrreiche Lektionen oder Einblicke in Entwicklungsprozesse, die sich vor allem an ihre Branchen-Kollegen richten. Das diesjährige Programm haben die Veranstalter noch nicht veröffentlicht. Wir werden allerdings wie in den Jahren zuvor vor Ort sein, um interessante Vorträge für euch aufzubereiten!