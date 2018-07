game - Verband der deutschen Games-Branche: Gamesmap: Online-Verzeichnis der deutschen Games-Branche gestartet - 4Players.de

Der game - Verband der deutschen Games-Branche e.V. hat ein Online-Verzeichnis der Games-Branche in Deutschland inkl. einer interaktiven Deutschlandkarte auf gamesmap.de gestartet. Es umfasst mehr als 1.250 Einträge zu Entwicklern, Publishern, Bildungseinrichtungen und Dienstleistern."Gamesmap.de enthält über 1.250 Einträge, darunter mehr als 450 Spiele-Entwickler und -Publisher. Hinzu kommen über 700 Medien, technische und wirtschaftliche Dienstleister der Games-Branche wie Tonstudios, Anwaltskanzleien oder PR-Agenturen. Auch für Schüler und Studenten, die sich für eine Karriere in der Games-Branche interessieren, ist das Online-Verzeichnis ein hilfreiches Recherche-Werkzeug: Rund 100 Bildungseinrichtungen, die Studiengänge mit Games-Bezug anbieten, sind auf gamesmap.de verzeichnet. Gamesmap.de wurde vom game – Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ludologie entwickelt und bietet die Möglichkeit, eigenständig Einträge zu erstellen und zu überarbeiten.""gamesmap.de ist ein wichtiges Hilfsmittel und ein umfangreiches Recherche-Werkzeug für alle an der Games-Branche Interessierten", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game. "Als Verband der deutschen Games-Branche erreichen uns immer mehr Anfragen aus der Politik, von Journalisten und anderen Industrien, die bei der Digitalisierung auf das wertvolle Know-how der Games-Branche zurückgreifen wollen. Unsere umfangreiche Branchendatenbank hilft dabei, genau den richtigen Kontakt zu finden."