Nintendo Switch Online: Kostenpflichtiger Mitgliederdienst startet in der zweiten Septemberhälfte - 4Players.de

Nintendo Switch Online soll ab der zweiten Septemberhälfte in Deutschland verfügbar sein. Das hat Nintendo bekannt gegeben und zählt außerdem nochmal auf, was der kostenpflichtige Mitgliederservice für Switch bieten soll.Genau wie bei PlayStation Plus und Xbox Live Gold werden mit dem Start des Angebots auch bei Nintendo die Online-Modi von Spielen wie Splatoon 2, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe und Mario Tennis Aces an die Mitgliedschaft geknüpft. Zudem erhält man Zugriff auf eine Bibliothek an NES-Spielen, die kontinuierlich erweitert und um Online-Funktionalitäten ergänzt werden soll. Darüber hinaus sollen sich Spielstände alternativ in der Cloud speichern lassen, sofern die Titel die Funktion unterstützen.Außerdem preist Nintendo die Switch-App für Smartphones und Tablets an, mit der man nicht nur besondere Angebote erhalten, sondern auch die Online-Spielerfahrung steigern soll. Übrigens werden Switch-Besitzer nach Angaben von Nintendo nicht automatisch für den Mitgliederservice angemeldet, sobald er Mitte September zur Verfügung steht.Weitere Informationen rund um Nintendo Switch Online und die Preisgestaltung für gestaffelte Einzel- und Familienmitgliedschaften gibt es hier