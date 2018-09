Nintendo Switch Online: Kostenpflichtiger Mitglieder-Dienst gestartet; siebentägige Testphase verfügbar - 4Players.de

Erweitert euer Spielerlebnis mit der kostenpflichtigen Mitgliedschaft für #NintendoSwitchOnline – der Service startet heute!



So aktiviert ihr eure kostenlose 7-tägige Testphase: https://t.co/JKEOZhsgYC pic.twitter.com/wZjzIQa6r6 — Nintendo DE (@NintendoDE) 19. September 2018

Nintendo hat heute den kostenpflichtigen Dienst Nintendo Switch Online gestartet. Der mit Xbox Live Gold und PlayStation Plus vergleichbare, kostenpflichtige Mitglieder-Dienst wird fortan benötigt, um kompetitive und kooperative Online-Funktionen nutzen zu können - zum Beispiel in Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Arms oder Mario Tennis Aces.Darüber hinaus erhält man Zugriff auf NES-Klassiker (Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online). Zum Start sind 20 Titel verfügbar sein, zum Beispiel Balloon Fight, Dr. Mario, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong, Ice Climber, The Legend of Zelda, Mario Bros., Soccer, Super Mario Bros. und Tennis. Die NES-Spiele können erstmals online im Mehrspieler-Modus gespielt werden. Je nach Titel können die Spieler im Multiplayer-Modus zusammen oder gegeneinander antreten oder sich beim Steuern der Spiele abwechseln. Weitere Spiele sollen regelmäßig hinzugefügt werden. Last but not least erhalten die Nutzer Zugriff auf eine Speicherdaten-Cloud ( Details ; ein Speicherstand pro Nutzer pro Spiel), eine Smartphone-App für Voice-Chat sowie exklusive Angebote.Es gibt Einzelmitgliedschaften (für einen Nintendo-Account) und eine Familienmitgliedschaft (für bis zu acht Nintendo-Accounts). Einzelmitgliedschaften sind für 1 Monat (30 Tage: 3,99 Euro), 3 Monate (90 Tage: 7,99 Euro) oder 12 Monate (12 Monate / 365 Tage: 19,99 Euro) verfügbar, die Familienmitgliedschaft hingegen wird nur als 12-Monats-Mitgliedschaft angeboten (12 Monate / 365 Tage: 34,99 Euro).Außerdem ist es möglich, den Mitgliederservice sieben Tage lang kostenlos auszuprobieren ("Nintendo Switch Online" im links angezeigten Menü im Nintendo eShop auswählen). Pro Nintendo-Account ist eine kostenlose Testphase verfügbar. "Während der Testphase kannst du die Online-Spielfunktion, den Voice-Chat über die Smartphone-App, die Speicherdaten-Cloud-Funktion und Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online nutzen. Der Kauf von Nintendo Entertainment System-Controllern ist während der kostenlosen Testphase nicht möglich. Falls die Option zur automatischen Verlängerung aktiviert ist, wird zur Verlängerung deiner Mitgliedschaft automatisch eine einmonatige Einzelmitgliedschaft (30 Tage) gekauft, sobald deine kostenlose siebentägige Testphase abgelaufen ist. Wenn du keine Mitgliedschaft kaufen möchtest, kannst du automatische Verlängerungen während der kostenlosen Testphase deaktivieren und es fallen keine zusätzlichen Kosten an."Auf die Frage "Kann ich ohne Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft keine der Online-Funktionen von Nintendo Switch verwenden?" schreibt Nintendo: "Auch ohne eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online stehen dir eine Reihe von Services zur Verfügung, darunter der Zugang zum Nintendo eShop, das Hinzufügen und Verwalten von Freunden, das Hochladen von Bildern und Videos in soziale Netzwerke, die Verwendung der Nintendo Switch-Altersbeschränkungen sowie der Erhalt von System-Updates und Neuigkeiten zu Nintendo-Spielen."Letztes aktuelles Video: Übersichts-Trailer