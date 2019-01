The Division 2: PC-Version nicht auf Steam, aber im Epic Games Store - 4Players.de

Die PC-Version von The Division 2 wird im Gegensatz zum Vorgänger nicht auf Steam vertrieben. Ubisoft wird das Spiel ausschließlich via Uplay bzw. im hauseigenen Ubisoft Store und im Epic Games Store verkaufen. Käufer im Epic Games Store müssen ihren Account zusätzlich mit Uplay verbinden - wie bei The Division auf Steam. Details zur PC-Version und zu den Systemanforderungen findet ihr hier Ubisoft teilte Polygon auf Anfrage mit, dass sie "derzeit keine Pläne verfolgen würden, The Division 2 auf Steam zu veröffentlichen." Auch in Zukunft wollen Ubisoft und Epic Games "bei weiteren ausgewählten Titeln", die im Laufe des Jahres angekündigt werden sollen, zusammenarbeiten.Angeboten werden die Standard Edition (59,99 Euro), die Gold Edition (99,99 Euro mit Year 1 Pass) und die Ultimate Edition (109,99 Euro mit Year 1 Pass und weiteren Extras). Wer die PC-Version des Spiels im Epic Games Store, Ubisoft Store oder bei ausgewählten Online- oder physischen Händlern vorbestellt, erhält außerdem Zugang zur privaten Beta. Alle anderen Spieler können sich online registrieren , um eine Chance zu erhalten, für die Beta ausgewählt zu werden.Letztes aktuelles Video: PC-Features