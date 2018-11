39 Days to Mars: Kooperatives Rätselabenteuer hebt Anfang 2019 auch auf Switch und Xbox One ab - 4Players.de

Indie-Entwickler It's Anecdotal alias Philip Buchanan wird sein im April 2018 auf PC, Mac und Linux gestartetes Puzzle-Adventure 39 Days to Mars inklusive "Victorian Adventures"-DLC Anfang 2019 auch für Nintendo Switch und Xbox One veröffentlichen. Passend dazu soll das Koop-Abenteuer auf Steam vom 3. bis zum 10. Dezember vergünstigt angeboten werden. Hier ein Vorgeschmack auf die beiden Konsolenadaptionen:Letztes aktuelles Video: Switch TrailerLetztes aktuelles Video: Xbox One Trailer