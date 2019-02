Steins;Gate Elite: Vollständig animierter Remaster für PS4 und Switch erhältlich; PC-Fassung folgt - 4Players.de

Spike Chunsoft veröffentlicht heute Steins;Gate Elite auf PlayStation 4 und Switch im Einzelhandel und in digitaler Form (Preis: 59,99 Euro). Die PC-Version folgt am 20. Februar via Steam.Steins;Gate Elite ist eine erweiterte Version von Steins;Gate - eine Art vollständig animierter Remaster. Die Visual Novel bietet englischen Text und japanische Sprachausgabe. Das Spiel erscheint je nach Plattform mit exklusiven Bonusspielen, und zwar Steins;Gate Linear Bounded Phenogram für Käufer der PlayStation-4-Version und 8-Bit Adv Steins;Gate für Käufer der Nintendo-Switch-Version. Außerdem gibt es eine "Limited Edition" mit einem Hardcover-Artbook (über 100 Seiten Storyboard-Zeichnungen von Kenichi Kawamura) und ein Stoffposter."Die Spieler erleben die Geschichte einer Gruppe junger Wissenschaftler, mit Hilfe einer modifizierten Mikrowelle Informationen in Form von E-Mails in die Vergangenheit zu schicken. Ihre Experimente, die Grenzen der Zeit zu überwinden, beginnen außer Kontrolle zu geraten, als sie sich in eine Verschwörung um die Organisation SERN und dem mysteriösen John Titor verstricken, der behauptet, aus einer dystopischen Zukunft zu stammen."Letztes aktuelles Video: Release Trailer