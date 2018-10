Dark Devotion: Wird Anfang 2019 erscheinen; Video gewährt finstere Einblicke - 4Players.de

The Arcade Crew (Publisher) und Hibernian Workshop (Entwickler) werden Dark Devotion im ersten Quartal 2019 für PC veröffentlichen. Zugleich geben die französischen Entwickler im Making-of-Video (engl. Untertitel) einen Einblick in ihr Sidescrolling-Rollenspiel und die Inspirationen hinter der Spielwelt.Alexandre Magnat (Künstler), Louis Denizet (Programmierer) und Arthur dos Santos (Autor) beschreiben, wie sie sich von Künstlern der Romantik wie Delacroix und der französischen Gotik des 14. Jahrhunderts aus dem Südosten Frankreichs inspirieren ließen, um den Gesamtton und die künstlerische Gestaltung des Spiels festzulegen. Das Trio beschreibt auch, wie H.P. Lovecraft's Kurzgeschichten und Konzepte rund um den 'Antihelden' ihnen dabei geholfen haben, den Erzählbogen und die Charakterentwicklung zu optimieren.Letztes aktuelles Video: Dev Diary 1 The universe art scenarioDie Entwickler schreiben: "Die schattigen Gänge von Dark Devotion schlängeln sich durch einen mystischen Tempel, der von gnadenlosen Geistern nur so wimmelt - aber wenn man diesen unerforschten Wegen trotzt, offenbart man oft versteckte Geheimnisse und findet denwohl einzige Weg, den wichtigen Glauben zu vertiefen. Schändung ist verdammt - doch die Plünderung der Vorräte und Ausrüstung des Tempels ist eine entscheidende Notwendigkeit, um diesen makabren Kerker der Schrecken zu überleben. Jede Begegnung erfordert unfehlbare Reflexe und Intuition, denn die Feinde sind gerissen genug, um die geschwächte Beute davonhumpeln zu lassen - sofern sie überhaupt in der Lage ist, sich noch irgendwie zu bewegen. Aber nur durch die Bewältigung immenser Prüfungen und unerreichten Leidens kann man hoffen, den Gott, der über der grimmigen Welt von Dark Devotion thront, richtig zu lobpreisen."