Terraforming Mars: Digitale Umsetzung des Brettspiels für PC veröffentlicht - 4Players.de

Asmodee Digital hat Terraforming Mars auf Steam für PC veröffentlicht. Ein Drittanbieteraccount bei Asmodee.net ist erforderlich (Verknüpfung mit Steam-Account wird unterstützt). Die digitale Version des Strategiespiels von Fryxgames wurde von Luckyhammer entwickelt und ist für 24,99 Euro erhältlich. Der Titel war ungefähr ein halbes Jahr lang im Early Access. Zudem wird bis Ende des Jahres auch die Mobile-Version des Spiels erscheinen."Die digitale Edition wurde unter Mitwirkung des Schöpfers des ursprünglichen Spiels entwickelt und stellt eine originalgetreue Adaption des Kultbrettspiels dar", erklärt das Team von Asmodee Digital ( zum Brettspiel-Test ). "Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines mächtigen Konzerns mit dem Auftrag, den roten Planeten zu terraformen. Die Spieler können Ozeane erschaffen, Wälder anlegen, Ressourcen von der Erde importieren und alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Mars für die menschliche Rasse bewohnbar zu machen."Die digitale Version verfügt über mehrere Spielmodi, darunter sind zwei Einzelspieler-Modi, die es dem Spieler erlauben, entweder solo (wie im Brettspiel) oder gegen die KI zu spielen. Außerdem gibt es einen lokalen Pass-and-Play-Multiplayer sowie einen Online-Multiplayer für bis zu fünf Spieler."Terraforming Mars hat uns vom ersten Augenblick an begeistert. Nicht nur ist es seit 2016 eines der gefragtesten und am besten bewerteten Brettspiele, es ist auch eine popkulturelle Hommage an Weltraumfans und schickt die Spieler auf eine Reise zum weit entfernten Mars", meinte Philippe Dao, Chief Marketing Officer von Asmodee Digital.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer