Verkaufscharts: USA: Top 3 des Jahres von 1995 bis 2017: Call of Duty dominiert letztes Jahrzehnt - 4Players.de

Call of Duty: WW2 NBA 2K18 Destiny 2

Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 The Division

Call of Duty: Black Ops 3 Grand Theft Auto 5 Star Wars: Battlefront

Call of Duty: Advanced Warfare Destiny Grand Theft Auto 5

Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Ghosts Madden NFL 25

Call of Duty: Black Ops 2 Halo 4 Madden NFL 13

Call of Duty: Modern Warfare 3 The Elder Scrolls 5: Skyrim Madden NFL 12

Call of Duty: Black Ops Halo: Reach Wii Fit Plus

Call of Duty: Modern Warfare 2 Wii Fit Wii Fit Plus

Rock Band Guitar Hero World Tour Wii Fit

Guitar Hero 3 Legends of Rock Madden NFL 08 Guitar Hero 2

Madden NFL 07 Gears of War NCAA Football 07

Madden NFL 06 Star Wars: Battlefront 2 Star Wars Episode 3: Revenge of the Sith

Grand Theft Auto: San Andreas Halo 2 Madden NFL 2005

Madden NFL 2004 Need for Speed: Underground Enter the Matrix

Grand Theft Auto: Vice City Madden NFL 2003 Grand Theft Auto 3

Madden NFL 2002 Grand Theft Auto 3 Tony Hawk's Pro Skater 2

Pokémon Stadium Tony Hawk's Pro Skater Madden NFL 2001

Donkey Kong 64 Pokémon Blue Pokémon Red

The Legend of Zelda: Ocarina of Time GoldenEye 007 WWE Warzone

Mario Kart 64 Super Mario 64 Star Fox

Super Mario 64 Madden NFL 97 Donkey Kong Country 2

Mortal Kombat 3 Donkey Kong Country NBA Jam Tournament Edition

Die US-amerikanischen Marktforscher der NPD Group (via Mat Piscatella ) hatten in den vergangenen Tagen die meistverkauften Titel auf der PlayStation 4, PS Vita und Xbox One in den Vereinigten Staaten aufgelistet ( wir berichteten ). Nun hat Piscatella nachgelegt und die "Top-Drei-Spiele" pro Jahr seit 1995 auf dem US-Markt präsentiert - nach Dollar-Umsatz inkl. Digitalverkäufe (ohne DLCs und Mikrotransaktionen).Auffällig ist die Nintendo-Dominanz Ende der 90er-Jahre, bis der Siegeszug von Call of Duty im Jahr 2009 begann. Nur Grand Theft Auto 5 konnte sich vor die Shooter-Reihe setzen. Madden NFL ist ebenfalls ein Dauergast in den Charts. Erhebungszeitraum der Daten: 01. Januar 1995 bis zum 30. September 2018.20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995