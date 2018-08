Elea: Erste Episode des Sci-Fi-Abenteuers startet Anfang September auf PC und Xbox One - 4Players.de

Kyodai und SOEDESCO werden die erste Episode ihres surrealen Science-Fiction-Abenteuers Elea (vormals Project Elea ) am 6. September 2018 für Xbox One ( Xbox Games Store ) und PC ( Steam ) veröffentlichen, wo sich der Titel seit April im Early Access befindet. Für die Geschichte des Spiels haben sich die Entwickler von den Büchern klassischer Sci-Fi-Autoren wie Stanislaw Lem, Arthur C. Clarke und Frank Herbert inspirieren lassen. Weiter heißt es : "Als Fans von stark storybasierten Spielen in der Egoperspektive haben die Entwickler sich schon sehr früh während der Entwicklung gefragt, mit welchen Innovationen Elea das Genre, von seiner rührenden und einzigartigen Geschichte einmal abgesehen, bereichern könnte.Die Entwickler stellten fest, dass viele Abenteuer in der Egoperspektive nur einen Hauptstandort mit einem besonderen visuellen Stil hatten. Inspiriert von ihrer Liebe für Jump'n'Run-Spiele alter Schule entschieden sie sich dafür, die Entwicklung von Elea komplett anders anzugehen. In klassischen Jump'n'Run-Spielen kann der Spieler zum Beispiel erst ein Lava-Level, dann ein Schnee-Level und schließlich ein Dschungel-Level durchreisen. Die Entwickler wollten Elea so unglaublich vielfältige Umgebungen geben, um dem Spiel das Gefühl einer gewaltigen Reise durch Raum und Zeit zu verleihen." Ein neues Video gibt Einblicke in die Geschichte des Action-Adventures:Letztes aktuelles Video: Story-Trailer