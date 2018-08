Pro Evolution Soccer 2019: Chilenische Fußball-Liga sowie chilenische Nationalmannschaft lizenziert - 4Players.de

Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC)

Konami setzt die Salami-Taktik fort und hat eine weitere Lizenz für Pro Evolution Soccer 2019 angekündigt. Demnach werden die höchste chilenische Fußball-Liga "Campeonato Scotiabank" (mit 16 Teams) sowie die chilenische Nationalmannschaft offiziell lizenziert in PES 2019 spielbar sein. Auf der chilenischen Ausgabe des Spiels wird auf der Verpackung neben Philippe Coutinho (FC Barcelona) und Radamel Falcao (AS Monaco) noch Colo-Colo-Stürmer Estaban Paredes zu sehen sein.PES 2019 erscheint am 30. August auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel wird zum Release in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein, mit dem neuen globalen Botschafter Phillippe Coutinho auf dem Cover und David Beckham mit einer Sonderausgabe (mehr myClub-Boni). Bei der Veröffentlichung wird es auch eine Legend-Edition geben, die nur als Download erhältlich ist und mehr Inhalte für myClub enthält.Letztes aktuelles Video: Campeonato Scotiabank Trailer