Madden NFL 19: American-Football-Spiel für PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

"Verbesserte Kontrolle: Das Erlebnis des Spielers steht bei Madden 19 an erster Stelle. Es wurden Fortschritte gemacht, durch die die Spieler noch mehr Kontrolle erhalten und das Spiel besser reagiert, während neue Gameplay-Konzepte Madden in unglaubliche Höhen bringen.

Real Player Motion: Die Grundlage dieser Verbesserungen ist Real Player Motion, entworfen um hyperrealistische Animationen mit einem höheren Gameplay-Level zu bieten. Die verbesserten Animationen bringen unglaubliche Elemente zur Kontrolle des Ballträgers.

Die beliebtesten Fan Celebrations: Feiere deine NFL-Spieler auf deine Art mit einer ganzen Kollektion aus fan-beliebten, individuellen Jubelmöglichkeiten.

Drücke den Spielerhaufen zurück: Drücke Blocker, anstatt um sie herumzulaufen, um harte Yards zu holen.

Ein Cut: Beschleunige und halte mit einem Ruck an, um mit explosiven Cuts durch Verteidigungen zu laufen

Die ultimative Herausforderung: Madden Ultimate Team ist zurück mit mehr Inhalten und Herausforderungen, um dein Fantasy-Roster auf Hall-of-Fame-Status zu bringen. Diese Saison wird nicht nur erweiterte Legend-Inhalte bieten, sie wird MUT [Madden Ultimate Team] ein neues Progressionssystem und Spielmodi bringen.

Kontrolliere deine Dynastie: Präge deinen Connected Franchise, da Madden NFL 19 Spielern unvergleichliche Kontrolle über dein Team gewährt.

Grafiken auf höchstem Level: Die letzte Saison erreichte neue Höhen mit der Nutzung der Frostbite Engine. Madden NFL 19 wird noch mehr die Stärken von Frostbite nutzen und übertragungsfähige Grafiken für noch mehr Immersion bei der ultimativen Spielerfahrung im Gridiron bieten.

Legenden des Spiels: Madden NFL 19 bringt digitalen Football in neue Höhen und die Hall of Fame Edition bietet einen großartigen Start in deine MUT-Dynastie. Bestelle jetzt vor, um nicht nur das Spiel vor der Veröffentlichung zu spielen, sondern auch deine Wahl einer verbesserbaren Elite Legend zu erhalten und sofort mit dem Aufbau deines MUT-Kaders zu beginnen."

"Was ist Madden NFL?: Das authentischste Sportspiel der Industry bietet ein NFL-Erlebnis, bei dem man online gegen Freunde antritt oder mit ihnen Seite an Seite spielt, sein Team von der Pre-Season zu Super Bowl Champions führt und bei dem man im Mittelpunkt eines jeden Spielzugs sein kann, um wahren Erfolg im Gridiron zu feiern.

Wähle dein Team: Es beginnt alles mit der Wahl deines Lieblingsteams. Das hilft dir dabei, deine Spielerfahrung von Madden an dich als Spieler anzupassen. Ob du Fan eines Teams bist oder nur die Trikotfarben magst – es gibt keine falsche Antwort und du kannst dies jederzeit später wieder ändern. Sei so strategisch wie du willst und kontrolliere jede Entscheidung von oben nach unten. Egal wie du spielst, du kontrollierst jede Entscheidung im Gridiron und außerhalb.

Versammle das Ultimate Team: Mit NFL-Größen der Vergangenheit und Gegenwart ist Madden Ultimate Team der beste Ort, um dein perfektes Traumteam zusammenzustellen. Baue dein Fantasy-Roster auf, verbessere deine Spieler durch Solo-Herausforderungen und Online-Matchups und spiele zusammen mit Freunden in MUT-Squads. Ultimate Team lässt dich jeden Tag der virtuelle GM sein. Während des ganzen Jahres werden neue Spieler, Events und Herausforderungen hinzugefügt. Deine Fähigkeit, dein Team zusammenzustellen, wird deinen Erfolg auf dem Feld bestimmen.

Baue deine Liga auf: Kontrolliere in Connected Franchise jeden Aspekt deiner NFL-Dynastie. CFM bietet unglaublich tiefe Kontrolle über dein NFL Fantasy-Erlebnis und bringt dich in den Mittelpunkt. Das ist deine Chance zu beweisen, dass du Stick-Fähigkeiten und das Football-Wissen besitzt, da du strategische Entscheidungen triffst, die dein Team entweder auf den letzten Platz der Division führen oder dich die Trophäe beim Super-Bowl-Sieg in die Lüfte stemmen lassen.

Legendäres Roster: Madden NFL 19 bringt digitalen Football in neue Höhen und die Hall of Fame Edition bietet einen großartigen Start in deine MUT-Dynastie. Bestelle die Hall of Fame Edition vor, um eine Elite Legend wie Terrell Owens deinem Team hinzuzufügen und dominiere die Konkurrenz."

EA Sports hat Madden NFL 19 für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt . Die diesjährige Ausgabe des American-Football-Spiels wird am 10. August 2018 erscheinen . Die "Hall of Fame Edition" wird bereits ab dem 7. August verfügbar sein. Die Entwickler versprechen bessere Kontrolle über die Spielfiguren und bessere Animationen via "Real Player Motion". Außerdem soll Terrell Owens beim Madden Ultimate Team (MUT) wieder dabei sein und zugleich das Cover des Spiels zieren.Folgende Neuerungen zählt der Publisher auf, wobei die einzelnen Aspekte in den nächsten Wochen sukzessive vorgestellt werden sollen:Der allgemeine Überlick von EA Sports lautet (ohne Erwähnung des Story-Modus):