Bildquelle: Electronic Arts

Electronic Arts hat den Receiver der Pittsburgh Steelers, Antonio Brown, als Cover-Star von Madden NFL 19 auserkoren, das am 10. August 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Darüber hinaus wird Brown auch der Titelathlet von Madden NFL Overdrive sein, das am 15. August für iOS und Android erhältlich sein wird:"Es ist mir eine große Ehre auf dem Cover von beiden Madden-Spielen zu sein," so Brown. "Athleten träumen von vielen Meilensteinen und nachdem ich vor Kurzem in den Madden 99 Club aufgenommen wurde und jetzt auch noch auf dem Cover eines der Spiele des Jahres bin, ist es eindeutig, dass das Business nicht nur boomt, sondern ich mit diesen Ehrungen auch einer der besten aller Zeiten bin."Letztes aktuelles Video: Antonio Brown Trailer