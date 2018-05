Black Geyser: Couriers of Darkness: Klassisches Einzelspieler-Rollenspiel rund um Gier bei Kickstarter - 4Players.de

GrapeOcean Technologies aus Wien arbeitet derzeit an dem klassischen Einzelspieler-Rollenspiel Black Geyser: Couriers of Darkness für PC, Mac und Linux (GOG und Steam). Der Fantasy-Titel erinnert auf dem ersten Blick an Baldur's Gate, Icewind Dale oder Pillars of Eternity und setzt auf pausbierbare Echtzeit-Kämpfe mit einer Gruppe/Party aus bis zu fünf Charakteren.Ein zentrales Element in der Welt "Yerengal" ist Gier/Habgier. "Sie breitet sich stetig im Königreich aus und wirkt sich direkt auf das Gameplay aus. Die Spieler können diesen Prozess mit ihren Aktionen verlangsamen oder beschleunigen - ganz wie sie mögen", heißt es bei Kickstarter. Wenn zum Beispiel die Macht der Göttin der Gier steigt, könnten zum Beispiel die Preise der Händler steigen, die Nicht-Spieler-Charaktere unfreundlicher auf Ansprache reagieren oder gesetzestreue Bürger zu Outlaws werden. Hunderte Quests, komplexe Dialoge (inkl. Überredungsversuche), freie Erkundung bestimmter Areale und kreative Fertigkeiten für die Charaktere/Klassen sind geplant. Diebe können anderen Charakteren beispielsweise Gegenstände unterschieben. Weitere Details findet ihr hier Finanziert werden soll die Entwicklung via Kickstarter . Das Ziel bei 50.000 Euro ist bereits erreicht worden. Aktuell stehen 84.563 Euro von 2.824 Unterstützern unter dem Strich. Das Projekt kann noch bis zum 30. Mai 2018 um 23:59 Uhr unterstützt werden. Das nächste Zusatzziel (Spellcaster-Klasse und Wildnis-Region) liegt bei 100.000 Euro.