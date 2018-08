Assassin's Creed Odyssey: Video: Entwickler über das Kampfsystem und die Anpassungsmöglichkeiten - 4Players.de

Ubisoft of America hat die zweite Episode der Making-of-Reihe "Behind The Odyssey" zu Assassin's Creed Odyssey veröffentlicht. In dem Video gehen die Entwickler auf das Kampfsystem und die Anpassungsmöglichkeiten ein.Zunächst sind die drei Fertigkeitsbäume zu sehen, deren Fähigkeiten gemischt und kombiniert werden können. Generell fußt das Kampfsystem auf Assassin's Creed Origins , wobei die Fähigkeiten die Gefechte komplexer machen sollen. Außerdem sollen Alexios und Kassandra deutlich agiler und mobiler im Kampf sein. Auch Stealth-Attacken sind möglich. Für die Nutzung der Spezialattacken des Speers ist zudem Adrenalin erforderlich.Assassin's Creed Odyssey wird am 5. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen ( zur Vorschau von der E3 2018). Entwickelt wird das Spiel federführend von Ubisoft Quebec.Letztes aktuelles Video: Behind the Odyssey 2 Combat Customization