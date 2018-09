Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft gibt Systemvoraussetzungen für PC und 4K-Anforderungen bekannt - 4Players.de

Ubisoft hat im offiziellen Blog die Systemvoraussetzungen für das Action-Adventure Assassin's Creed Odyssey bekannt gegeben. Neben minimalen Anforderungen und einer optimalen Konfiguration hat man separat auch eine Empfehlung für das Spielen in 4K in petto und gibt an, welche Grafikkarten zum aktuellen Zeitpunkt unterstützt werden.

Minimale Auflösung

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (ausschließlich 64-Bit Versionen)

Prozessor: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz

Video: AMD Radeon R9 285 oder NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM mit Shader Model 5.0)

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Auflösung: 720p

Anvisierte Framerate: 30 FPS

Video Preset: Niedrig

Festplattenspeicher: 46 GB

DirectX: DirectX June 2010 Redistributable

Sound: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte mit den jüngsten Treibern





Empfohlene Konfiguration

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (ausschließlich 64-Bit Versionen)

Prozessor: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Ryzen 5 – 1400, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz

Video: AMD Radeon R9 290 oder NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB VRAM oder mehr mit Shader Model 5.0) oder besser – Siehe Liste unterstützter Grafikkarten zum Release*

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Auflösung: 1080p

Anvisierte Framerate: 30 FPS

Video Preset: Hoch

Festplattenspeicher: 46 GB

DirectX: DirectX June 2010 Redistributable

Sound: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte mit den jüngsten Treibern





Empfohlene 4K – Konfiguration

Betriebssystem: Windows 10 (ausschließlich 64-Bit Versionen)

Prozessor: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 7700 @ 4.2 GHz

Video: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM mit Shader Model 5.0)

Arbeitsspeicher: 16GB RAM

Auflösung: 4K

Anvisierte Framerate: 30 FPS

Video Preset: Hoch

Festplattenspeicher: 46 GB

DirectX: DirectX June 2010 Redistributable

Sound: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte mit den jüngsten Treibern





*Unterstützte Grafikkarten zum Zeitpunkt des Release:

AMD Radeon R9 285/R9 380/RX 460/RX 560 oder höher, AMD Radeon 200/300/Fury X/400/500 Reihe, Radeon Vega Reihe: RX Vega 56 oder höher, NVIDIA GeForce® GTX 660/760/950/1050 oder höher, GeForce® GTX 600/700/900/10-Reihe.

Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Medusa-Spielszenen