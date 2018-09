Assassin's Creed Odyssey: Zwei Story-Erweiterungen, kostenlose Quest-Episoden und die Discovery Tour - 4Players.de

"Story Arc 1 - Das Vermächtnis der ersten Klinge: Dieses episodische Abenteuer wird Spielern den ersten Helden vorstellen, der die ikonische versteckte Klinge benutzte und so den Lauf der Geschichte veränderte. Die Spieler erfahren mehr über die Geschichte der Assassinen und warum sie sich dafür entschieden haben, aus den Schatten zu kämpfen. Ab Dezember 2018 werden die Episoden im Abstand von etwa sechs Wochen veröffentlicht.

Ubisoft hat große "Post-Launch-Pläne" für Assassin's Creed Odyssey . Das Abenteuer soll mit dem größten "Live Content" (nach der Veröffentlichung der Vollversion am 5. Oktober 2018) aus der Reihe versorgt werden. So wird der Season Pass mit zwei Episoden für die Hauptstory und Assassin's Creed 3 Remastered aufwarten. Darüber hinaus haben alle Spieler Zugang zu kostenlosen Inhalten, einschließlich der "vergessenen Geschichten" (episodische Story-Inhalte) und zu täglichen und wöchentlichen Ingame-Events."Der Live-Roadmap-Plan von Assassin's Creed Odyssey ist der größte und ehrgeizigste der Reihe. Er bietet den Spielern mehr Story-Inhalte denn je in einem brandneuen, episodischen Format für die beiden Story-Bögen, die im Season Pass enthalten sind. Die Spieler können entweder zu jeder Veröffentlichung in die neuen Episoden eintauchen oder die epischen Abenteuer in ihrer Gesamtheit erleben, sobald alle Episoden verfügbar sind. Um dem großen Thema von Assassin's Creed Odyssey treu zu bleiben, ist es einzig die Entscheidung der Spieler, wann sie Zugriff auf die neuen Inhalte haben möchten", schreibt der Publisher in der Pressemitteilung.Der Season Pass beinhaltet:Darüber hinaus sind kostenlose Story-Inhalte und Ingame-Events geplant, einschließlich:Der Season Pass von Assassin's Creed Odyssey ist in den Versionen Gold, Ultimate, Spartan und Pantheon enthalten sowie als separater Kauf verfügbar. Assassin's Creed Odyssey wird am 5. Oktober 2018 weltweit veröffentlicht. Besitzer der Gold, Collector's und Ultimate Edition erhalten drei Tage früher, ab dem 2. Oktober, Zugang zum Spiel.Letztes aktuelles Video: Post-Launch Season Pass Trailer