Assassin's Creed Odyssey: Neue Questreihen im November; Stufenbegrenzung wird angehoben - 4Players.de

Anpassung: "Voller Vorfreude können wir ankündigen, dass mit einem bevorstehenden Titel-Update ein visuelles Anpassungssystem hinzugefügt wird, das es ermöglicht, Ausrüstung mit einer optischen Ebene zu versehen. Ihr werdet also die Werte des einen Gegenstands mit dem Aussehen eines anderen in einem Feld kombinieren können. Also müsst ihr euch nicht zwischen guten Werten und gutem Aussehen im Spiel entscheiden!"

Stufenbegrenzung: "Etwas später in diesem Monat werden wir die Stufenbegrenzung um ganze 20 Level anheben. Dies wird für alle Spieler zur Verfügung stehen. Für diejenigen, die Stufe 50 bereits erreicht haben, werden die EP von vor dem Stufenbegrenzungs-Update mit neuen Fähigkeitspunkten belohnt werden."

Automatische Herstellung von Pfeilen: "Wie bereits auf unserem offiziellen Twitter-Account erwähnt, haben wir eine neue Funktion im Spiel hinzugefügt, die es ermöglicht, gewöhnliche Pfeile automatisch herzustellen, wenn genügend Ressourcen verfügbar sind."

Gamepad-Anpassung: "Barrierefreiheit für alle, die unsere Spiele spielen, war bei Assassin's Creed schon immer ein wichtiges Thema. Deswegen ist die Anpassung der Gamepad-Steuerung jetzt für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr mehr über Barrierefreiheit in Assassin's Creed erfahren wollt, lest hier in das Interview mit Jonathan Bedard rein!"

Ausrüstungsverbesserungen: "Wir haben an einer besseren Balance gearbeitet, um die Kosten für Ausrüstungsverbesserungen im Spiel zu verringern."

EP-Booster: "Wir verstehen, dass Spieler mehr Kontrolle über die EP-Booster haben wollen. Deswegen führen wir in Version 1.0.6 eine Funktion ein, mit der temporäre und permanente Booster, die ihr besitzt, pausiert und wiederaufgenommen werden können."

Ubisoft gibt einen Ausblick auf die Updates für Assassin's Creed Odyssey im November. Die Entwickler versprechen neue kostenlose Questreihen aus der Reihe der vergessenen Geschichten der griechischen Welt, einen Kampf gegen eine mythische Kreatur sowie neue Gegenstände."Neue Story-Inhalte erwarten euch diesen Monat, wenn die Serie der vergessenen Geschichten der griechischen Welt beginnt. Dabei handelt es sich um kostenlose Quest-Reihen (...) Die erste Quest-Reihe 'Das Stück muss stattfinden' führt euch zurück zur Schlacht der 300, wo ihr in den Schuhen eines Schauspielers steckt, der König Leonidas spielen soll. Ihr werdet entscheiden können, ob ihr euch an das Skript halten oder es nach Belieben verändert. In der zweiten vergessenen Geschichte 'Göttlicher Eingriff' werdet ihr auf eine geheimnisvolle Frau treffen, die eure Fähigkeiten auf verschiedene göttliche Proben stellen wird. Die Quest-Reihen der vergessenen Geschichten werden automatisch in der Welt auftauchen, markiert als gelbe Neben-Quests, sobald ihr im Spiel Episode 5 erreicht habt. Ein Zeitlimit gibt es für diese Quest-Reihen nicht, also spielt sie einfach, wann immer ihr mögt. Mit der Vollendung jeder vergessenen Geschichte werden neue Belohnungen freigeschaltet. Und was die anderen Storys in Assassin's Creed Odyssey angeht, speichert, bevor ihr sie spielt, da ihr bestimmt die verschiedenen Ausgänge, abhängig von euren Entscheidungen, ausprobieren wollt", schreibt der Publisher Epische Events: "Neue epische Events werden standardmäßig im Spiel auftauchen, bei denen ihr entweder ein episches Schiff oder einen epischen Söldner aufspüren sollt. Wenn ihr es schafft, diese herausfordernden Hindernisse zu überwinden, werdet ihr nicht nur mit Oreichalkos belohnt, das ihr am Oikos der Olympioniken ausgeben könnt, sondern auch mit neuen Schiffsdesigns oder Ausrüstungsgegenständen! Hinweis: Diese Herausforderungen sind für Spieler gedacht, die bereits Stufe 30 erreicht haben."Neue Gegenstände: "Zwei neue exklusive Pakete erscheinen diesen Monat. Das Odysseus-Paket beinhaltet einen neuen Ausrüstungssatz, ein neues Reittier und eine neue Waffe. Das Odysseus-Schiffspaket hält ein neues Schiffsdesign, ein neues Mannschaftsthema und eine neue Galionsfigur für die Vorderseite des Schiffes bereit. All diese Gegenstände werden gleichzeitig im Shop und auch im Oikos der Olympioniken erhältlich sein. Erinnerung: Die Unterwelt-Gegenstände sind vor ein paar Tagen veröffentlicht worden und im Oikos der Olympioniken bereits freischaltbar."Mythische Kreatur: "Eine neue Mythische Kreatur, Steropes der Kyklop, wird am 13. November in seinem Versteck auf euch warten. Eine neue Quest mit dem Namen 'der Blitzbringer' wird in eurem Quest-Log auftauchen und euch zu dem einäugigen Monster führen. Der Kampf gegen den Kyklopen ist eine hochrangige Herausforderung. Wenn ihr sie aber meistert, werdet ihr mit einem legendären Bogen belohnt werden. Ein Zeitlimit gibt es nicht, also bereitet euch gut vor und geht die Aufgabe in euerm eigenen Tempo an!"Darüber hinaus ist ein Update geplant, das die optische Anpassung von Ausrüstung ermöglichen wird. Das Aussehen von einem Gegenstand kann bald auf einen anderen Gegenstand übertragen werden. Außerdem wird die Stufenbegrenzung um 20 Levels angehoben.Letztes aktuelles Video: Monthly Update November