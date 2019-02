Assassin's Creed Odyssey: "New Game Plus" wird im Februar eingeführt - 4Players.de

Today's Tea:



_______/ — Assassin's Creed (@assassinscreed) 7. Februar 2019

This is referring to a New Game+ mode for Assassin's Creed Odyssey! 😉 — Assassin's Creed (@assassinscreed) 7. Februar 2019

Ubisoft hat via Twitter kurz und knapp angekündigt, dass Assassin's Creed Odyssey im Laufe des Februars einen "New-Game-Plus-Modus" (Neues Spiel Plus) erhalten wird. Konkrete Details sollen in der nächsten Woche folgen.Solch ein Modus ermöglicht es in der Regel, ein durchgespieltes Spiel mit neuen Optionen und Features erneut durchspielen zu können. Im Vorgänger Assassin's Creed Origins konnte zum Beispiel der Charakterfortschitt (Ausrüstung, Charakterlevel, Fähigkeiten usw.) in die neue Partie übernommen werden. Ob es möglich sein wird, in dieser Spielvariante das Geschlecht des Hauptcharakters zu wechseln (Alexios ode Kassandra), bleibt abzuwarten.