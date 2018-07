Just Cause 4: Fünf Making-of-Videos: Engine, Enterhaken, Naturgewalten, Rico und Solis - 4Players.de

Avalanche (Entwickler) und Square Enix (Publisher) haben fünf Making-of-Videos zu Just Cause 4 veröffentlicht. In den Clips sprechen die Entwickler über die Grafik-Engine (Apex), die Naturgewalten und Naturkatastrophen, die neue Version des Enterhakens, die Weiterentwicklung von Rico und die Gestaltung der Welt Solis.Das Open-World-Actionspiel ( voller Explosionen ) von Avalanche und Square Enix wird am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden.