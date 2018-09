Just Cause 4: Video-Überblick über die unterschiedlichen Regionen der Spielwelt - 4Players.de

Square Enix und die Avalanche Studios präsentieren im ersten Video der Spotlight-Reihe die unterschiedlichen Regionen des fiktiven südamerikanischen Lands Solís aus Just Cause 4 . Zu Beginn werden die verschneiten Bergspitzen und die dortigen Schneestürme vorgestellt. Danach geht es mit dem Dschungelgebiet (tropische Stürme) weiter, das den größten Teil der 1024 Quadratkilometer großen Spielwelt ausmacht. Die dritte Region, die gezeigt wird, ist das Grasland (Weideland). Auch dieses Areal wird diverse vertikale Fortbewegungsmöglichkeiten bieten und damit sind nicht nur die Hochhäuser in den Städten gemeint. Das Extremwetterereignis in dieser Region sind die Tornados. Abschließend wird die Wüste mit ihren Sandstürmen als Abenteuerspielplatz für Fahrzeuge und Flugzeuge vorgestellt. Eine Karte der Spielwelt findet ihr hier Das Open-World-Actionspiel soll am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden.