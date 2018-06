Killer Queen Black: Strategische Arcade-Action für Switch im Anmarsch - 4Players.de

Online-Mehrspieler-Modus

Vier Spielmodi: Quick Match, Ranked, Custom und Arena

Fünf Waffen: Schwert, Morgenstern, Laser, Lanze und Stachel

Lokaler Mehrspieler-Modus"



Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:

Screenshot - Killer Queen Black (Switch) Screenshot - Killer Queen Black (Switch) Screenshot - Killer Queen Black (Switch) Screenshot - Killer Queen Black (Switch)

Das Chicagoer Indie-Studio Liquid Bit hat auf der E3 2018 das Multiplayer-Actionspiel Killer Queen Black für Nintendo Switch angekündigt, das diesen Winter erscheinen soll. Auf Nintendos Produktseite zum Spiel heißt es darüber: "'Killer Queen Black' ist ein fesselnder Action-Strategie-Plattformer für bis zu acht Spieler. Stürze dich allein oder im Team mit bis zu drei Freunden in den Kampf und versuche, eine der drei Bedingungen für den Sieg zu erfüllen.'Killer Queen Black', eine neue Variante des Arcade-Spiels 'Killer Queen', erscheint in komplett überarbeiteter und optimierter Form für Konsole. Das Gameplay fühlt sich bekannt an, steckt jedoch voller aufregender Neuerungen, darunter auch ein Online-Modus für Spieler zuhause. 'Killer Queen Black' ist der Nachfolger, auf den Fans so lange gewartet haben.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Ankuendigungs-Trailer