WWE 2K19: Details zum Soundtrack - 4Players.de

AWOLNATION - "Passion" - ausgesucht von WWE Superstar Daniel Bryan

Bullet for My Valentine - "Skin" - ausgesucht von WWE Superstar The Miz

Eminem - "Survival" - ausgesucht vom WWE 2K19 Superstar AJ Styles

Fall Out Boy - "Champion" - ausgesucht von WWE Superstar Alexa Bliss

Metallica - "Spit Out the Bone" - ausgesucht von WWE Superstar Triple H

Migos - "Work Hard" - ausgesucht von WWE Superstar Samoa Joe

Offset and Metro Boomin -" "Ric Flair Drip" - ausgesucht von WWE Hall of Famer Ric Flair und WWE Superstar Charlotte Flair

Post Malone feat. 21 Savage - "rockstar" - ausgesucht von WWE Superstar Elias

Rancid - "The 11th Hour" - ausgesucht von WWE Superstar Sami Zayn

Shinedown - "DEVIL" - ausgesucht von WWE Superstar Baron Corbin

Slipknot - "Override" - ausgesucht von WWE Superstar Seth Rollins

Wale - "Ungrateful & Thankful" - ausgesucht von den WWE Superstar The New Day

Der Soundtrack von WWE 2K19 wurde von mehreren WWE Superstars ausgesucht und mitproduziert. Er enthält zwölf Songs, darunter auch viele Tracks, die die WWE Superstars hören, wenn sie sich auf ein Match vorbereiten, ins Fitness-Studio gehen oder entspannen. Apple Music fungiert als Streaming-Anbieter für den Soundtrack von WWE 2K19.Der Soundtrack von WWE 2K19 umfasst folgende Songs:"Es gibt viele Synergien zwischen WWE, Musik, Entertainment und dem WWE-Universum, und es bedeutet uns viel, mit dazu zu gehören", so Chris Snyder, Vice President of Marketing bei 2K. "Die Zusammenarbeit mit den WWE Superstars durch die von ihnen gewählten Songs und die Einbindung eines wahren WWE-Fans und Künstlers von Wales Kaliber und Popularität machen das diesjährige WWE 2K19-Erlebnis noch authentischer und greifbarer.""Es war eine tolle Erfahrung, mit dem WWE 2K-Team zusammenzuarbeiten, um ihren neuen Titel zu unterstützen. Videospiele und WWE sind ein großer Teil meines täglichen Lebens, also passte das wie Faust aufs Auge", erklärt Wale. "Ich kann es gar nicht abwarten, dass alle 'Ungrateful & Thankful' aus dem WWE 2K19-Soundtrack hören und meinen guten Freunden von The New Day danken, dass sie den Song ausgewählt haben.""Die WWE 2K-Soundtracks wurden in den letzten Jahren von unglaublichen Größen mitproduziert, darunter Sean ‘Diddy’ Combs a.k.a. Puff Daddy und Dwayne ‘The Rock’ Johnson", so Neil Lawi, Senior Vice President und General Manager der WWE Music Group. "Musik ist das Herzstück unseres Geschäfts und den WWE Superstars zu ermöglichen, einige ihrer Lieblingssongs in WWE 2K19 mit uns zu teilen, ist ein ganz besonderer Weg für uns, um mit unserem weltweiten Publikum in Verbindung zu treten."Das Wrestling-Spiel wird am 9. Oktober 2018 weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Spieler, die die WWE 2K19 Wooooo! Edition (wir berichteten ) bei teilnehmenden Händlern kaufen, erhalten bereits am 5. Oktober Vorabzugang zu ihrem Spiel und den Spielboni auf PS4 und Xbox One. Käufer der WWE 2K19 Deluxe Edition, die sowohl in physischer als auch in digitaler Form erhältlich sein wird, erhalten ebenfalls vier Tage früher Vorabzugang zu ihrem Spiel auf PS4, Xbox One und PC.Letztes aktuelles Video: Daniel Bryan Showcase Gameplay