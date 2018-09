WWE 2K19: MeineKarriere-Modus im Trailer - 4Players.de

2K Games gewährt im folgenden Trailer einen Blick auf den MeineKarriere-Modus von WWE 2K19 . Im diesjährigen MeineKarriere-Modus beginnt man in der Independent-Wrestling-Szene - so wie viele der heutigen WWE- und NXT-Superstars - und arbeitet sich nach oben, um es in den WWE-Roster zu schaffen. Auf dem Weg dorthin geht man Allianzen und Rivalitäten mit einigen WWE-Superstars ein, darunter Triple H, Braun Strowman und Matt Hardy.Das Wrestling-Spiel wird am 9. Oktober 2018 weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Erst gestern hatte der Publisher den DLC-Fahrplan und sämtliche Downloadinhalte vorgestellt ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: MyCAREER Trailer