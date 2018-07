The Culling 2: Ist gefloppt: Sehr negative Nutzerreviews und zu wenige Spieler für die Battle-Royale-Gefechte - 4Players.de

So .. uh.. today's launch went exactly as expected... huh? No bugs, bumps or issues at all..



Let's try again tomorrow, shall we pic.twitter.com/T5zS0vLc0B — The Culling 2 (@TheCullingGame) 10. Juli 2018

Der Verkaufsstart von The Culling 2 (Preis: 19,99 Euro; kein Early Access) ist auf PC ziemlich in die Hose gegangen . Abgesehen davon, dass die Steam-Nutzerreviews aktuell "sehr negativ" (13 Prozent von 146 Nutzerreviews sind "positiv") sind, fehlt es schlicht an Spielern, die an den Battle-Royale-Gefechte teilnehmen wollen. In den Partien sollen zwei Teams mit je 25 Spielern gegeneinander antreten.Kurz nach der Veröffentlichung am 10. Juli waren laut SteamCharts fast 250 Leute gleichzeitig in dem Actionspiel, aber danach ging es drastisch abwärts. Seit ungefähr 22 Uhr am 10. Juli waren weniger als 50 Leute in The Culling 2 aktiv, was es unmöglich macht, die Matches überhaupt mit Spielern aufzufüllen. Wie die Entwickler (Xaviant Games) jetzt reagieren wollen, bleibt abzuwarten.In den Steam-Nutzerreviews beklagen sich die Spieler aber nicht über die fehlenden Mitspieler, sondern vielmehr über die "schlechte Qualität" des unfertig wirkenden Titels.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer