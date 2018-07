Valthirian Arc: Hero School Story: Taktisches Rollenspiel mit Schulaufbau - 4Players.de

Screenshot - Valthirian Arc: Hero School Story (PC) Screenshot - Valthirian Arc: Hero School Story (PC) Screenshot - Valthirian Arc: Hero School Story (PC) Screenshot - Valthirian Arc: Hero School Story (PC) Screenshot - Valthirian Arc: Hero School Story (PC) Screenshot - Valthirian Arc: Hero School Story (PC) Screenshot - Valthirian Arc: Hero School Story (PC) Screenshot - Valthirian Arc: Hero School Story (PC) Screenshot - Valthirian Arc: Hero School Story (PC)

Entwickler AGATE und Publisher PQube werden Valthirian Arc: Hero School Story im Laufe des Jahres 2018 für PC (Steam), PS4 und Switch veröffentlichen. Das Spiel soll ein taktisches Rollenspiel-Abenteuer (in Echtzeit) mit Aufbau-, Kampf- und Beutemechanik verbinden.In dem via Kickstarter angeschobenen Titel übernimmt man die Rolle eines Schulleiters einer kleinen Akademie in der Fantasy-Welt Valthiria. Ziel des Spiels ist es, eine Akademie aufzubauen, in der Studenten in der Kunst des Kampfes und der Magie ausgebildet werden. Schüler der Akademie können dann Quests annehmen und abseits des Schulalltags Abenteuer erleben, wodurch ihre Fähigkeiten steigen. Sie bringen ebenfalls Beute von ihren Quests mit, die zur Verbesserung der Schule verwendet werden können. Verbesserte Gebäude und Einrichtungen werden wiederum "bessere Studenten" anziehen. Wird die Schule beliebter, kann sie ein Spielball in den politischen Streitigkeiten der fünf "Queendoms" werden.Letztes aktuelles Video: Trailer