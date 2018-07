Antstream: Spiele-Streaming-Dienst für "Retro Games" auf Abo-Basis angekündigt - 4Players.de

Mit Antstream ist ein neuer Spiele-Streaming-Dienst angekündigt worden, der sich vorrangig um "Retro Games" drehen soll. Die Entwickler beschreiben Antstream als "Netflix für Retro-Titel". Zahlt man die monatliche Abo-Gebühr, erhält man Zugriff auf eine "große Bibliothek" an lizenzierten Retro-Spielen, die auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt werden können. Versprochen werden "keine Downloads" und "keine umständlichen Emulatoren". Community-Herausforderungen und Bestenlisten sollen geboten werden. Der Dienst soll zunächst für Windows und Android zur Verfügung stehen. Ein Starttermin wurde nicht genannt - gleiches gilt für den Preis.Auf der Antstream-Webseite werden u. a. folgende Retro-Titel aufgeführt: Bad Dudes vs. Dragon Ninja, Speedball 2, Fatal Fury, Impossible Mission, Zool 2, California Games, Joe & Mac, Crude Buster und Gods."We see the future as bringing games to you on your device", sagt Antstream CEO, Steve Cottam. "Almost any book, music or movie is available to stream through services like Amazon, Spotify and Netflix, whereas most games have been lost as technology has moved on. Antstream enables decades of games to be brought back to life, with unique multiplayer challenges, achievements, leaderboards and modern control schemes."