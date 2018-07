Dead or School: Anime-Action erscheint auch für PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC) Screenshot - Dead or School (PC)

Am 12. Juli 2018 hat Studio Nanafushi Dead or School in den Early Access auf Steam geschickt, wo es in nur zwei Monaten fertiggestellt werden soll. Mit dem Absatz des Action-Rollenspiels auf dem PC sei man bisher sehr zufrieden, so dass man kurzerhand Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt hat (via Gematsu ).In Dead or School verschlägt es den Spieler in ein von Zombies überrantes Tokio, deren überlebende Einwohner sich vor Jahren in den Untergrund zurückgezogen haben. Von Schulerzählungen ihrer Großmutter inspiriert, drängt es die unter der Erde herangewachsene Hisako eines Tages an die Oberfläche, wo sie sich den Untoten mit athletischen Fähigkeiten und selbst gebauten Waffen in Hack'n'Slash-Manier entgegenstellt. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Steam Early Access Trailer