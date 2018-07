Stay: Ungewöhnliches Adventure erscheint demnächst auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch - 4Players.de

Das ungewöhnliche Adventure Stay erscheint im Sommer auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch, wie Publisher PQube angekündigt hat. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, während das Spiel auf Steam und für Xbox One bereits erhältlich ist.In dem von Appnormal entwickelten Titel steuert man den Protagonisten nicht direkt, denn man ist nur über ein Chatfenster mit Quinn verbunden, der in einem Raum aufwacht, aus dem es keinen Ausgang zu geben scheint. Man unterhält sich mit dem Gefangenen, beobachtet ihn durch die Bilder von Überwachungskameras und sieht außerdem, wie es um seine Psyche steht.Die Uhr tickt bei all dem in Echtzeit und man kann Quinn keine direkten Befehle erteilen, sondern ihm lediglich gut zureden oder auf andere Art mit ihm kommunizieren. Gelingt es dabei sein Vertrauen zu gewinnen, teilt er seine Gedanken mit und schreibt, was er in dem Raum alles findet. Entweder scheitert man schließlich auf eine von "Dutzenden" Art und Weisen oder erreicht eins von sieben Enden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung der PS4- und Switch-Umsetzungen