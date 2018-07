Fractured - The Dynamic MMO: Online-Action-Rollenspiel bittet um Unterstützung auf Kickstarter - 4Players.de

Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux) Screenshot - Fractured - The Dynamic MMO (Linux)

Die italienischen Dynamight Studios haben Ende Juni eine Kickstarter-Kampagne für ihr Online-Rollenspiel-Projekt Fractured - The Dynamic MMO gestartet und dafür bereits knapp 80.000 Euro von über 600 Unterstützern zugesagt bekommen. Das Finanzierungsziel von insgesamt 100.000 Euro liegt damit in greifbarer Nähe.Allerdings bleiben nur mehr sechs Tage Zeit, um das Ziel zu erreichen. Trotzdem zeigt man sich zuversichtlich und hat nun eine Reihe an Zusatzzielen wie einen prozedural generierten Bonus-Dungeon, eine erweiterte Charaktererstellung sowie die Möglichkeit zu fischen und Tiere zu zähmen ausgeschrieben Das Spiel selbst bezeichnen die Macher als erstes Open-World-Sandbox-MMORPG, das Action-Kämpfe mit vollständig interaktiven Spielumgebungen kombinieren und sowohl kompetitive als auch kooperative Anreize setzen will. Zudem werden Crafting, Handel, Gilden und Siedlungsbau versprochen. Die Veröffentlichung soll auf Windows PC, Linux und Mac erfolgen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Praesentation