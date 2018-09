Bee Simulator: Die Bienen summen zum Release Anfang 2019 - 4Players.de

Varsav VR S.A. peilt einen Releasetermin für seinen Bee Simulator im Frühjahr 2019 an. Zumindest auf dem PC soll man zum genannten Zeitraum nach Angaben von DualShockers in die Rolle der Insekten schlüpfen dürfen. Die Umsetzungen für PS4, Xbox One und Switch sollen später folgen, aber ebenfalls noch im nächsten Jahr erscheinen. Dabei will man auch das Feedback der Community in die weitere Entwicklung mit einbeziehen.Ideen hat man schon einige: Unter anderem will man einen optionalen Easy-Modus anbieten, das Kampfsystem überarbeiten, weitere Gegner einbauen und es gestatten, dass die Bienen auch Menschen stechen dürfen. Darüber hinaus sind weitere Karten für den Koop-Modus am geteilten Bildschirm geplant.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer