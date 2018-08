Gloomhaven: Brettspiel-Umsetzung, die keine 1:1-Adaption der Vorlage ist, für PC angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Gloomhaven (PC) Screenshot - Gloomhaven (PC) Screenshot - Gloomhaven (PC) Screenshot - Gloomhaven (PC) Screenshot - Gloomhaven (PC) Screenshot - Gloomhaven (PC)

Asmodee Digital (ein Publisher Anbieter digitaler Brettspiele) hat auf der amerikanischen Spielemesse Gen Con bekanntgegeben, dass sich eine digitale Version des Brettspiels Gloomhaven in Entwicklung befindet. Die Umsetzung wird im ersten Quartal 2019 für PC auf Steam im Early Access verfügbar sein. Allerdings wird es sich hierbei nicht um eine 1:1-Adaption des Brettspieles handeln, "sondern um ein Videospiel mit vollkommen eigenständigem Gameplay", heißt es kryptisch."Gloomhaven wird von Flaming Fowl Studios entwickelt und ist ein Dungeon-Crawler-RPG mit taktischen, rundenbasierten Kämpfen und einem wieder und wieder spielbaren Roguelike-Modus, der ab dem Early Access-Start spielbar sein wird. Das Spiel ist in einer mittelalterlichen Fantasywelt angesiedelt, in der die Spieler in prozedural generierten Dungeons voller (...) Feinde, Ausrüstungsgegenstände und (...) freischaltbarer Fähigkeiten ums Überleben kämpfen müssen. Während der gesamten Early Access-Phase werden immer wieder Neuerungen wie zusätzliche Maps, Helden, Fähigkeiten, Feinde oder Ausrüstung hinzugefügt.""Wir freuen uns sehr, dass wir das Privileg haben, Gloomhaven für Steam umzusetzen. Es ist eines der Spiele mit dem besten Ruf in der Brettspiel-Community und perfekt für unser digitales Portfolio", so Pierre Ortolan, CEO von Asmodee Digital. "Flaming Fowl Studios ist ein junges Studio voller Talente, die umfangreiche Erfahrung, wie die Mitarbeit an Fable, vorweisen können. Zusammen mit unseren erwiesenen Erfolgen im Erschaffen unterhaltsamer digitaler Brettspiele, ist das eine Mischung, die uns zuversichtlich stimmt, dass die digitale Version von Gloomhaven selbst die Erwartungen der anspruchsvollsten Spieler übertreffen wird.""Viele Aspekte von Gloomhaven sind von Videospielen inspiriert und es war nur logisch, dass es eines Tages eine digitale Version des Spiels geben würde. Wie sein analoges Gegenstück, ist das digitale Spiel ein riesiges Projekt und ein wirklich eigenständiges Spiel; nicht nur ein digitaler Port eines Brettspiels", sagt Isaac Childres, Gloomhavens Designer und Mitbegründer von Cephalofair Games. "Ich habe mich mit Asmodee Digital zusammengetan, weil sie die meisten Ressourcen und die Erfahrung haben, sicherzustellen, dass alles glatt läuft. In Asmodees Händen kann die digitale Version dieses extrem erfolgreichen Spiels voll ausgearbeitet werden. Die Zusammenarbeit gestaltet sich großartig und alle kreativen Entscheidungen laufen über mich, um sicherzustellen, dass meine Version der Spielwelt so weit wie möglich verwirklicht wird.""Bei der Ankündigung von Mansions of Madness: Mother's Embrace im April, haben wir festgestellt, dass originelle Spiele viel Begeisterung hervorrufen. Gloomhaven ist Teil unserer Bemühungen, unserem Portfolio mehr originelle Adaptionen von Brettspiel-IPs hinzuzufügen, die nicht nur 1:1-Umsetzung der Originale sind", sagt Philippe Dao, Chief Marketing Officer von Asmodee Digital. "Asmodee Digital bringt natürlich auch weiterhin traditionelle Adaptionen auf neue Plattformen, wie zum Beispiel Carcassonne für die Switch oder klassische Titel wie Five Tribes und Bang, die wir später im Jahr für Mobile veröffentlichen."Letztes aktuelles Video: Teaser