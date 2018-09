The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories: Action-Adventure erscheint im Oktober - 4Players.de

Screenshot - The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories (PC) Screenshot - The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories (PC) Screenshot - The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories (PC)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories erscheint am 11. Oktober für PC, PS4, Switch und Xbox One. Das haben Entwickler White Owls unter der Leitung von Hidetaka "Swery" Suehiro und Publisher Arc System Works nach Angaben von Gematsu verkündet. Neben Japanisch, Koreanisch und Chinesisch wird es auch eine Sprachoption für Englisch geben. Es ist aktuell lediglich eine Veröffentlichung in digitalen Download-Stores vorgesehen und der Preis soll knapp 30 Dollar betragen.J.J. verschlägt es im Spiel auf die mysteriöse "Insel der Erinnerung", um dort nach einem vermissten Freund und Antworten zu suchen.