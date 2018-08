Young Souls: Storygetriebenes Rollenspiel mit Beat'em-Up-Kämpfen angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Young Souls (PC) Screenshot - Young Souls (PC) Screenshot - Young Souls (PC) Screenshot - Young Souls (PC) Screenshot - Young Souls (PC)

Publisher The Arcade Crew (Blazing Chrome, Dark Devotion) und Entwickler 1P2P haben Young Souls angekündigt - weder Plattformen noch Termin wurden genannt. Young Souls soll eine Geschichte über das Leben, die Familie und die Rettung der Welt erzählen."Jenn und Tristan sind Zwillinge, die sich plötzlich verlassen und ohne Familie wiederfinden, bis ein gutherziger Wissenschaftler sie adoptiert und in sein Haus in einer kleinen Hafenstadt bringt. Das Leben in Portsbourgh verläuft für für Jenn und Tristan scheinbar ereignislos. Ereignislos ... aber nur, bis sie ein Portal zu einer anderen Welt aufdecken, die die Existenz des Lebens auf der Erde, wie wir es kennen, bedroht. Die alternative Welt ist voller Kobolde, Freunde und Feinde, aber Jenn und Tristan sind es gewohnt, sich alleine auf den Weg zu machen, um diese seltsame neue Welt zu erkunden - und alles lief gut ... bis es dann doch nicht mehr gut lief", heißt es in der Ankündigung.Spielerisch ist von einem storygetriebenen Rollenspiel mit Beat'em-Up-Kämpfen die Rede - mit Drop-In/Drop-Out-Mechanik. Die beiden Charaktere lassen sich trainieren, können Gold sammeln und müssen sich durch Dutzende von Dungeons kämpfen, wobei man darauf achten sollte, dass Jenn und Tristan nicht vorzeitig sterben.Letztes aktuelles Video: Trailer