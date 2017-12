ChrisJumper schrieb am 10.12.2017 um 15:56 Uhr

Ja eigentlich hast du da recht. Ich denke aber es gibt zu wenig Entwickler die daran Interesse haben. Damals waren das auch so ein bisschen die Engine-Entwickler die dazu beigetragen haben das immer etwas weiter entwickelt wird. Eigentlich hat ja jede große Publisherstube auch diese Research-Abteilung für Engines (wie Ubisoft mit Snowdrop, Cryteck damals, Bethesta mit dem ID-Ding. Valve hat das scheinbar aufgegeben und so weiter..).

Das Problem ist bei den Beat em Ups einfach das die Nachfrage nach diesen Spielen es nicht trägt da mehr Geld rein zu stecken. Die sind noch nicht ganz so schlimm aber fast, so wenig nach gefragt wie Point and Click Adventures. Deswegen stagniert meiner Meinung nach die Entwicklung.

Das höchste der Gefühle erleben wir doch gerade. Das man die Unreal Engine etwas umbaut und damit überhaupt noch Neuauflagen der damals guten IPs macht! Sonst würde es in dem Bereich keine Spiele mehr geben.

Damit sich das überhaupt weiterentwickelt müssten da mal ein Boom entstehen.

Macht doch mal eine Recherche ob und in wie weit diese Arcade-Automaten damals (und Heute?) bei der Weiterentwicklung der Videospiele beigetragen haben. Damals waren diese Automaten ja "der PC in High End Hardware" und so ein Arcade-Automat ein Highlight das man dafür Geld zahlt um dieses High End Erlebnis zu haben. Gefühlt ist der Markt aber ausgestorben seit dem Hardware so Billig ist. Wahrscheinlich verdient man auch mehr mit einem Konsolen-Game als mit 1000 Automaten wo man 1 Euro für ein Spiel einwerfen muss. Die PS1 hat ja davon profitiert das viele Spiele aus dem Automatenumfeld kamen, wahrscheinlich hatte in der Generation die Konsole noch die Automaten überholt. Letztlich ist da auch die Nachfrage bestimmt weg gebrochen als Konsolen und PCs so billig wurden. Aber mich würde es einfach interessieren ob es noch Hersteller gibt die Videospielkunst in Automaten gießen wollen, quasi was High End betrifft. Könnte mir gerade sogar...