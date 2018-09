Horizon Zero Dawn: The Board Game: Brettspiel von Steamforged Games bei Kickstarter - 4Players.de

Bei Kickstarter wird derzeit ein Brettspiel auf Basis von Horizon Zero Dawn finanziert. Über 7.700 Personen haben das Projekt unterstützt und allerlei Zusatzziele (Figuren, Karten etc.) sind bereits erreicht worden. Für ca. 112 Euro (100 Pfund) kann man eine Edition kaufen. Horizon Zero Dawn - The Board Game wird von Steamforged Games ( Dark Souls - The Board Game ) entwickelt und in Zusammenarbeit mit Sony und Guerrilla produziert.Horizon Zero Dawn: The Board Game wird als semi-kooperatives, taktisches Actionspiel für 1-4 Spieler beschrieben. Die Spieler entscheiden sich für einen Stamm und eine Klasse für ihren Jäger und begeben sich dann auf ein Abenteuer durch die Wildnis. Bis zum Bosskampf am Ende muss man Maschinen bekämpfen und diverse Ereignisse überstehen. Das Spiel soll "dynamische Spielmechaniken" mit strategischem Deckbau kombinieren. Jäger können sich auf mehreren Fertigkeitswegen entwickeln und Munition sowie Ausrüstung von Händlern kaufen. Die Partien sollen abwechslungsreich sein, da die Jäger stets mit unterschiedlichen Begegnungen konfrontiert werden. Das folgende Video gibt einen Überblick über den Spielablauf.