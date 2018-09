Reigns: Kings & Queens: Strategiespiel-Bundle aus Reigns und Reigns: Her Majesty für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Reigns: Kings & Queens (Switch) Screenshot - Reigns: Kings & Queens (Switch) Screenshot - Reigns: Kings & Queens (Switch) Screenshot - Reigns: Kings & Queens (Switch) Screenshot - Reigns: Kings & Queens (Switch) Screenshot - Reigns: Kings & Queens (Switch)

Devolver Digital und Nerial haben das aus Reigns und Reigns: Her Majesty bestehende Strategiespiel-Bundle Reigns: Kings & Queens am 20. September 2018 für Nintendo Switch veröffentlicht. Das exklusive Doppelpack der millionenfach verkauften Reigns-Serie sei zum Preis von 7,99 Euro als Download im eShop erhältlich.Weiter heißt es: "Reigns: Kings & Queens vereint die Dynastien der ursprünglichen Reigns und ihrer erfolgreichen Fortsetzung Reigns: Her Majesty in einer königlich edlen Präsentation auf Nintendo Switch. Setz dich als wohlwollender (oder bösartiger) Monarch auf den Thron und wische lässig nach links oder rechts, um dem Königreich deinen Willen aufzuzwingen. Überstehe die endlosen Bitten deiner Berater, Bauern, Verbündeten und Feinde und halte gleichzeitig das Gleichgewicht zwischen den einflussreichen Fraktionen deines Königreichs aufrecht. Aber Vorsicht: Jede Entscheidung, die Spieler treffen, könnte Auswirkungen und unglückliche Folgen haben, die dann die Herrschaft und die Dynastie der Familie gefährden könnten." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer