428: Shibuya Scramble: Visual Novel für PS4 veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - 428: Shibuya Scramble (PS4) Screenshot - 428: Shibuya Scramble (PS4) Screenshot - 428: Shibuya Scramble (PS4) Screenshot - 428: Shibuya Scramble (PS4)

Koch Media und Spike Chunsoft haben 428: Shibuya Scramble am 21. September 2018 für PlayStation 4 in Europa veröffentlicht. Die Anfang des Monats auch für PC ( Steam ) erschienene Visual Novel ist sowohl als digitaler Download im PlayStation Store (Preis: 49,99 Euro) als auch als physische Box-Version im Einzelhandel erhältlich.Der Hersteller schreibt: "Der interaktive visuelle Roman 428: Shibuya Scramble wurde ursprünglich 2008 nur in Japan für Nintendo Wii veröffentlicht und ist ein von Kritikern gelobtes Abenteuer, das durch Live-Action-Sequenzen vorangetrieben wird. 428: Shibuya Scamble entführt die Spieler in Tokios Stadtteil Shibuya und lässt sie Ereignisse aus der Perspektive mehrerer Personen erleben, die alle parallel und indirekt abhängig voneinander stattfinden. Die Schicksale der Figuren sind in einer mysteriösen Handlung verbunden, die nur durch Hinweise im Spieltext und in den Live-Action-Videosequenzen gelöst werden kann. Die Entscheidungen der Spieler in den verschiedenen Szenen, führen zu einer von zahlreichen verschiedene Auflösungen der Geschichte."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4