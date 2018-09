Ring of Elysium: Battle Royale trifft auf Wintersport - 4Players.de

Tencent Games hat heute seinen Battle Royale Shooter Ring of Elysium im Westen veröffentlicht - bisher allerdings nur in den USA. Für Europa gibt es bisher noch keinen konkreten Termin. Nach Angaben von VG247 feilt man derzeit noch an der Lokalisierung und Server-Stabilität.Die typische Battle-Royale-Formel mit 100 Spielern, die auf einer riesigen Karte bis zum letzten Überlebenden kämpfen, bekommt allerdings zum einen durch das winterliche Gebirgs-Szenario und zum anderen durch Mobilitäts- Ausrüstung wie Snowboards, einen Hängegleiter sowie Kletter-Equipment eine durchaus interessante Ergänzung.Im Gegensatz zu PUBG bietet der Publisher den Zugang zu Ring of Elysium kostenlos auf Basis von Free-to-play an. Dabei kennt man sich im Genre bereits aus: Tencent fungiert in vielen Regionen auf der Welt als Publisher von PUBG.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer