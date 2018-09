International Basketball Manager 2017-18: Sportmanager bereitet sich auf den Steam-Start vor - 4Players.de

Screenshot - International Basketball Manager 2017-18 (PC) Screenshot - International Basketball Manager 2017-18 (PC) Screenshot - International Basketball Manager 2017-18 (PC) Screenshot - International Basketball Manager 2017-18 (PC) Screenshot - International Basketball Manager 2017-18 (PC) Screenshot - International Basketball Manager 2017-18 (PC) Screenshot - International Basketball Manager 2017-18 (PC) Screenshot - International Basketball Manager 2017-18 (PC) Screenshot - International Basketball Manager 2017-18 (PC) Screenshot - International Basketball Manager 2017-18 (PC)

Die spanischen Entwickler von U-Play Online wollen ihren International Basketball Manager 2017-18 am 27. September 2018 in den Early Access auf Steam schicken, wo er innerhalb von sechs Monaten zusammen mit der Community den letzten Feinschliff erhalten soll. Die u. a. für eSports Life und YouTubers Life bekannten Spanier hatten bereits vor acht Jahren den International Basketball Manager - Season 10/11 veröffentlicht und auch davor mit Pro Basket Manager und Euroleague Basketball Manager Erfahrungen in dem Segment gesammelt.Für die aktuelle Ausgabe versprechen sie zwei Matchmodi, in denen man sein Team entweder in Echtzeit während der Partien betreuen oder direkt zu den Ergebnissen springen kann. Inhaltlich soll es 14 internationale Wettbewerbe für Club- und Nationalmannschaften sowie Multiplayer-Partien für bis zu acht Spieler geben. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer