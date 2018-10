Weedcraft Inc: Tycoon-Spiel im Marihuana-Business für PC angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC) Screenshot - Weedcraft Inc (PC)

Devolver Digital und Vile Monarch ( Crush your Enemies Oh...Sir! ) haben Weedcraft Inc für PC angekündigt. Das Tycoon-Spiel im aufkeimenden, legalen Marihuana-Business soll 2019 erscheinen.Thematisch baut Weedcraft Inc auf Produktion, Züchtung und Vermarktung von "Gras" in Amerika. "Dabei werden die finanziellen, politischen und kulturellen Aspekte der komplexen Beziehung des Landes zu dieser gleichermaßen lästigen und vielversprechenden Pflanze eingehend untersucht", schreibt der Publisher.Produktion und Vertrieb müssen verwaltet sowie spezielle Mischungen kultiviert, gekreuzt und vermarktet werden. Dazu braucht man einen ebenso rasant wachsenden Personalbestand, Verwaltungsgeschick und ein Händchen für die Konkurrenz."Spieler entscheiden, wann und wo Sie ein zusätzliches Risiko eingehen sollten, um den Gewinn zu maximieren - müssen aber vorsichtig sein, da die Polizisten und Politiker alle nach ihren eigenen Vorstellungen arbeiten. Als wichtiges, kontroverses Thema, das aufschlussreich und detailliert dargestellt wird, bietet Weedcraft Inc eine Herausforderung für diejenigen dar, die den Markt beherrschen wollen und bietet eine Reihe von verschiedenen Szenarien und einzigartigen Charakteren, mit denen Spieler arbeiten können, während das zukünftige Imperium wächst. Ob sie sich dann entscheiden, mit Politikern zu kooperieren, die nervigen Partner auszuzahlen, für medizinische Marihuana-Rechte zu kämpfen oder das Rechtssystem zubearbeiten - all das ist im Namen des klebrigen Rauschmittels und der mörderischen Unternehmensgewinne möglich."Letztes aktuelles Video: Trailer