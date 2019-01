Xenon Racer: Futuristischer Arcade-Racer geht Ende März auf PC, PS4, Xbox One und Switch an den Start - 4Players.de

Und so stellen sich die Macher die Zukunft des Rennsports vor: "Im Jahr 2030 wurden die ersten fliegenden Autos entwickelt und die Meisterschaft des Weltrennverbandes bereitet sich auf eine neue Ära des Rennfahrens mit Hybrid-Autos vor. Um den Teams Zeit für diese grundlegende Umstellung zu verschaffen, hat der Rennverband eine Saison Pause eingelegt. Vier der weltweit führenden Hersteller elektrischer Hybrid-Autos tun sich zusammen, um diesen Zeitraum zu überbrücken, indem sie 'Xenon' organisieren, eine einmalige Meisterschaft für neue Fahrer, in denen mit Prototypenwagen die neue Technologie getestet wird, die aus einer Kombination aus Strom und Xenongas besteht.



Der Verband billigt diese unabhängige Meisterschaft nicht, und dessen fehlende Unterstützung bedeutet, dass die üblichen internationalen Rennstrecken nicht genutzt werden können. Deshalb findet die den Gesetzen der Schwerkraft trotzende Renn-Action in den belebten Straßen von Städten auf der ganzen Welt statt, wie Shanghai in China und Miami in den USA. Es werden aber auch Rennen an ruhigeren Orten geboten: an der Côte d'Azur in Frankreich und am Lake Louise in Kanada." Hier ein Vorgeschmack auf alle sieben Austragungsorte des Spiels:

Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC)

Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer