Tomb Raider Legends: The Board Game: Brettspiel-Adaption erscheint im Februar 2019 - 4Players.de

Altersempfehlung: Ab 13 Jahren

Durschnittliche Spielzeit: 40 Minuten

Spieleranzahl: 3 bis 4

Maße: 312x227x77 mm

Gewicht: 1,8 kg

Sprache: Englisch



Square Enix, Crystal Dynamics und Hobby Japan Co. werden das Brettspiel Tomb Raider Legends: The Board Game im Februar 2019 veröffentlichen (Preis: 54,99 Euro). In der Brettspiel-Adaption erforschen drei bis vier Lara-Croft-Spieler antike Ruinen und überwinden auf der Suche nach einem versteckten Artefakt "tödliche" Fallen. Sowohl Spiel als auch Regeln werden in englischer Sprache sein."Tomb Raider Legends: The Board Game wurde von den Machern des Final Fantasy Trading Card Game erschaffen. In Tomb Raider Legends: The Board Game begibt sich Lara Croft auf eine packende Reise, sucht nach einem geheimnisvollen Artefakt und trifft auf die größte aller Bedrohungen ... sich selbst! Dank eines modularen Spielbretts mit zahlreichen Aufbaumöglichkeiten bietet jede Partie eine einzigartige Erfahrung für 3 bis 4 Spieler", schreibt Square Enix.Überblick: